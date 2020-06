Horizon II Forbidden West annoncé sur PS5

Publié le Vendredi 12 juin 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Hello Aloy

Après Horizon Zero Dawn, ils auraient pu l'appeler Horizon One Dawn ou encore Horizon Zero Noon... mais non, ce sera Horizon II Forbidden West.Pas grand-chose n'a été dévoilé sur le jeu. On y retrouvera Aloy qui va voyager vers l'Est des Etats-Unis, toujours dans ce monde post-apocalyptique où vivent des machines mortelles.De nouveaux ennemis humains seront aussi de la partie.Aucune date de sortie n'a été dévoilée. Mais ce ne sera assurément pas avant 2021.