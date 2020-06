(TEST) The Last of Us Part II : Le meilleur jeu de tous les temps ?

Publié le Vendredi 12 juin 2020 à 09:01:00 par Cedric Gasperini

STRICTEMENT INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS

Après une trop longue attente, Naughty Dog sort The Last of Us Part II. Un développement entaché par diverses rumeurs, ruptures, difficultés... qui ont laissé craindre le pire.Et justement, vous allez l'avoir, le pire.The Last of Us Part II est le jeu le plus violent jamais réalisé. Une violence réaliste, hallucinante, viscérale, incroyable... qui sert un propos précis, mâture et s'attaque à une vraie réflexion sur le cycle de la violence.A ne pas mettre entre toutes les mains.