(TEST) Liberated (Nintendo Switch, PC, PS4, Xbox one)

Publié le Jeudi 11 juin 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Liberaaaated, delivraaaaated

Le totalitarisme, à Gamalive, ça nous connait. Tous les PC, sauf le mien, sont équipés de mouchards qui nous livrent en temps réel l'historique Internet, mail et des programmes lancés de chacun des rédacteurs.J'avoue, on a aussi posé des mouchards sur les téléphones de nos enfants. De nos femmes. De nos parents. De nos frères et soeurs.On les tient.Tous.Et on les fait chanter, bien entendu.Sauf que dans le cas de Liberated, Vincent a chanté faux.