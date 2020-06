Monster Crown : Pokémon old-school

Publié le Jeudi 11 juin 2020 à 11:15:00 par Riwan Hervouet

C'était mieux avant !

Vous vous rappelez des Pokémon en 2D qui ont fait votre enfance ? Eh bien, c’est ce que cherche à vous apporter SOEDESCO, avec Monster Crown. Vous allez pouvoir visiter l’Île Couronne, où des monstres se baladent librement, et où des anciennes forces du mal risquent de refaire surface. Pour pouvoir survivre et combattre ces forces du mal, vous allez pouvoir faire des pactes avec les monstres.Explorez, combattez, faite évoluez et fusionnez vos monstres, et découvrez les plus de mille monstres différents. Vous allez aussi pouvoir combattre et échanger en ligne avec d’autres joueurs. Et faites attention, certaines décisions pourraient changer le sort de l’île…