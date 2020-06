Animal Crossing : New Horizons enfin expliqué !

Publié le Jeudi 11 juin 2020 à 10:15:00 par Riwan Hervouet

Un formidable message à titre informatif

Vous ne savez pas ce qu’est Animal Crossing : New Horizons ? Vous n’avez pas envie de lire le formidable test fait sur GamAlive Eh bien ça tombe bien, Nintendo France vient de sortir une vidéo pour vous expliquer, petit flemmard que vous êtes, en 4 minutes et 13 secondes ce qu’est Animal Crossing : New Horizons.Notez au passage qu'Animal Crossing New Horizons est LE jeu qui est sorti le grand vainqueur du confinement, puisqu'il s'est hissé à la première place du classement des ventes... et ce très très loin devant les autres...