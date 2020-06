(TEST) Utawarerumono : Prelude to the Fallen (PS4, PS Vita)

Publié le Mercredi 10 juin 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Lisez et jouez, parfois

Dans la vie, Walid a deux grandes passions : le Jihad et les Visual Novels. Entre deux confections de ceintures explosives ou deux entraînements à la décapitation d'infidèles, il s'envoie des tas de Visual Novels. Il est particulièrement friand de ceux à l'eau de rose, qui racontent l'histoire d'une fille que personne ne regarde, une inconnue, un peu moquée, même, dans son collège ou lycée, mais qui va par hasard attirer le regard du plus beau gosse de l'établissement.On lui a donc donné Utawarerumono : Prelude to the Fallen à tester.Ben il a moyennement apprécié l'expérience, au final.