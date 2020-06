Dirt 5 détaille son histoire et son contenu

Publié le Mercredi 10 juin 2020 à 11:30:00 par Walid Hamadi

Ne salissez pas votre nom

Il reste encore un petit moment à attendre Dirt 5, mais ça peut en valoir la peine. Jusqu’alors, on en savait très peu sur le jeu de courses de Codemasters mais aujourd’hui les créateurs nous en disent plus.



Tout d’abord, l’annonce qui a fait un petit choc lors de la révélation des jeux pour la Xbox X : Troy Baker et Nolan North prêteront leurs voix aux deux principaux protagonistes de Dirt 5. Les habitués des exclusivités Sony les reconnaîtront forcément puisque le premier a incarné Joel de The Last of Us tandis que le second était Nathan Drake dans Uncharted, entre autres gros noms du jeu vidéo. Baker donnera donc vie à Alex Janiček, AJ pour les intimes, star de la licence Dirt qui vous servira de mentor. North lui interprètera Bruno Durand, votre meilleur rival contre qui vous construirez votre légende.



Dans le mode Carrière, cinq chapitres vous offriront le choix des compétions parmi une liste de 130 dans neufs types de courses différentes. Une fois suffisamment de points remportés dans ces compétitions, la course principale est débloquée et vous pourrez progresser dans l’histoire. Des défis secrets seront aussi à découvrir.



Parce qu’il n’y a pas de compétition sans marketing, vous pourrez courtiser et vous faire draguer par 20 marques et choisir votre sponsor. Chacun d’entre eux aura ses avantages exclusifs et des objectifs propres à atteindre. Le changement sera possible en cours de route, mais veillez à respecter les contrats si vous voulez éviter les problèmes.



Enfin la fonctionnalité qui vous rappellera la fin des années 90 : le retour du multijoueur en écran splité ! En mode Carrière, vous pourrez jouer jusqu’à 4 ensemble et les résultats serviront à gagner des avantages liés à vos sponsors. L’argent et l’expérience que vos invités gagneront atterriront sur leurs comptes Dirt 5 ; mais les bonus débloqués seront bien pour l’hôte de la session. Codemasters promet qu’on pourra rejoindre et quitter une compétition à tout moment et que cela ne bloquera aucune progression.



Tout ça donne envie de voir rapidement le résultat, mais il faudra patienter jusqu’à octobre 2020 pour le découvrir sur Xbox One, PS4 et PC (Steam), et sans doute simultanément au lancement des consoles Xbox X et PS5.