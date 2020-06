Une date de sortie pour Prinny 1&2: Exploded and Reloaded

Publié le Mercredi 10 juin 2020 à 10:45:00 par Corentin Castric

Le retour des soldats pingouins

Tout droit venu de la licence Disgaea, les Prinny, ces petits guerriers pingouins dont le rôle principal est purement et simplement d'être utilisé comme chair à canon et boucs-émissaires de premier choix, seront bientôt de retour sur Nintendo Switch."Prinny 1&2: Exploded and Reloaded" est un portage des 2 spin-off sortis sur Playstation Portable en 2008 et 2010. Dans ces deux jeux d'action en scrolling horizontal, vous devrez satisfaire les caprices de Maîtresse Etna en réalisant des missions où vous devrez vous frayer un chemin à grands renforts de taillades et de combos. Entre récupération d'ingrédients pour un dessert, ou une quête pour retrouver des culottes volées, l'humour noir caractéristique des Prinnys et plus largement de la licence Disgaea est plus que jamais présente dans cette réédition, qui comporte également un DLC ajoutant un chapitre supplémentaire. Petit hic, ce trailer semble nous montrer qu'aucune réelle amélioration graphique n'a été apporté depuis les versions de base.Le jeu sortira le 16 Octobre 2020 sur Nintendo Switch. Une édition spéciale "Just Desserts" sera également disponible et contiendra en plus du jeu : une boîte collector, un artbook, le CD de la bande-son, une figurine Prinny pixel ainsi qu'un poster Asagi.