Stellaris maintenant sur consoles

Publié le Mercredi 10 juin 2020 à 10:15:00 par Riwan Hervouet

Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible.

Paradox Interactive s’associe avec Koch Media pour sortir sur console un de ses jeux de Grande Strategie.Comme il n’y a pas eu de test de Stellaris sur GamAlive je vais me permettre de vous résumer un peu le jeu. Donc Stellaris est un jeu de Grande Stratégie, plein de systèmes et de possibilités de se rater, qui se déroule dans l’espace. Vous allez devoir créer un empire qui domine la galaxie. Pour ce faire vous allez pouvoir coloniser de nombreux systèmes solaires, et vous y établir durablement. Vous allez aussi devoir faire de la diplomatie avec les différentes races Aliens, ou simplement leur rentrer dans le lard. Évidemment, il sera aussi important pour vous de gérer aussi votre empire de l’intérieur.La version sur console ne devrait pas apporter de changement au niveau de sa profondeur de jeu, ou de ses mécaniques.Bref, si ça vous intéresse allez sur le site officiel