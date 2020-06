Assetto Corsa Competizione prêt à sortir sur consoles

Publié le Mercredi 10 juin 2020 à 10:00:00 par Walid Hamadi

Contrôle de la pression

C’est le 23 juin prochain que la simulation officielle du GT World Challenge paraîtra sur Xbox One et PS4. Il était donc temps pour 505 Games de faire un point sur le contenu de son Assetto Corsa Competizione. L’éditeur italien passe ainsi en revue ce à quoi vous aurez droit dans un dernier trailer avant celui de lancement.



En plus des modes Carrière, Championnat et Free-play (personnalisable), le online sera bien entendu de la partie. Tous les circuits officiels ont été recréés fidèlement pour nous fournir « la simulation de course GT3 la plus exhaustive de tous les temps » Rien que ça…