Un nouveau tour de chauffe pour F1 2020

Publié le Mercredi 10 juin 2020 à 10:30:00 par Corentin Castric

Une Alfa Romeo à Bakou

A un mois pile de la sortie de la nouvelle mouture de simulation de Formule 1, à savoir F1 2020, les développeurs de chez Codemasters nous offre aujourd'hui un tour de chauffe sur le circuit de Bakou, en Azerbaïjan. Dans la peau d'Antonio Giovinazzi et son Alfa Romeo, l'équipe de développement nous donne un aperçu de ce circuit technique en environnement urbain, devenu rapidement un des tracés les plus appréciés par les fans.On rappelle que F1 2020 sortira le 10 Juillet 2020 sur Playstation 4, Xbox One et PC, en version standard, ou bien dans une version consacrée à Michael Schumacher. Cette édition spéciale comportera du continu exclusif ainsi qu'un accès anticipé de 3 jours par rapport à la version de base. En physique, une édition spéciale avec un steelbook est également prévu pour une sortie sur l'Hexagone.