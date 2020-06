The Dark Eye : Book of Heroes est là

Publié le Mercredi 10 juin 2020 à 11:15:00 par Walid Hamadi

Avis aux amateurs de RPG pur : The Dark Eye : Book of Heroes est disponible depuis hier soir sur Steam . Si le jeu propose un mode solo, son attrait réside surtout dans la possibilité de faire les scénarii en coop dans des environnements générés aléatoirement pour une rejouabilité sans fin.Après avoir choisi parmi les 4 races et les 12 métiers, les joueurs peuvent établir les traits et l’histoire personnelle de leur personnage et jouer selon les règles de L’Oeil Noir. Le craft d’objets et d’armes sera bien sûr un des atouts du jeu développé par Random Potion.Pour le lancement, voici le dernier trailer censé vous mettre l’eau à la bouche. Proposé au prix de 24,99 €, The Dark Eye n’est pour l’instant jouable qu’en Anglais et en Allemand, sans savoir quand le Français arrivera.