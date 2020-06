Jump King bondit sur vos consoles

Publié le Mercredi 10 juin 2020 à 11:00:00 par Corentin Castric

Le roi de la frustration

Acclamé par la critique depuis sa sortie sur PC l'année dernière, Jump King est sorti hier sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Aussi frustrant que satisfaisant, Jump King vous met dans la peau d'un chevalier en mission pour aller sauver une princesse supposée "chaude comme la braise". Mais votre progression ici ne résidera pas dans le hachage bête et méchant d'ennemis, mais bien dans votre capacité à sauter.C'est donc avec des sauts millimétrés que vous aller devoir gravir les différents tableaux du jeu aux décors nostalgiques en pixel art, parsemés de créatures excentriques. Mais attention, car la moindre erreur peut vous coûter cher et vous ramener bien loin en arrière, un côté sombre digne de Getting Over It, par exemple.Pour citer les développeurs, préparez vous à l'ascenceur émotionnel, car Jump King est donc désormais disponible sur Switch, PS4, Xbox One et PC, au prix de 12,99€