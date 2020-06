Re:Turn un aller simple vers l'horreur

Publié le Mercredi 10 juin 2020 à 11:45:00 par Riwan Hervouet

Entre passé et présent

Re:Turn est un petit jeu indé d’horreur dans le style des RPG à la japonaise, ou JRPG, le tout en 2D. La sortie du jeu est prévue pour le 29 septembre 2020.



Vous allez incarner Saki qui part en vacances avec ses amis, et qui se réveil au milieu de la nuit seul. Elle tombera sur un train abandonné et mystérieux. Vous devrez donc élucider le mystère qui entoure la disparition de vos amis et du train abandonné.



Le jeu se déroule en 2D Pixel Art durant les phases d’exploration et de déplacement, avec des dialogues qui sont en 2D dans le style des mangas. Vous allez pouvoir y incarner deux personnages aux perspectives différentes, on en saura plus peut-être dans de futures annonces, le tout dans un jeu qui alterne entre passé et présent.



Si vous voulez avoir plus d’infos vous pouvez aller sur leur Discord :

https://discord.com/invite/kgwb8fF



Ou sur la page Steam, avec la possibilité de mettre le jeu sur votre liste de souhait :