Plus de 1400 jeux pour moins de 5 € pour le mouvement Black Lives Matter

Publié le Mercredi 10 juin 2020 à 14:00:00 par Walid Hamadi

Ça a commencé avec quelques 300 titres le 6 juin. Puis d’autres créateurs se sont joints par solidarité pour en offrir 742 et ainsi de suite… À l’heure où nous vous parlons, le Bundle For Racial Justice and Equality regroupe plus de 1400 jeux et il n’est pas dit que la liste ne grossisse pas.Pour 5 $, soient environ 4,50 € (selon le taux de conversion), vous pouvez les offrir ou vous les offrir sans aucun DRM sur la plateforme itch.io . Il ne s’agit pas de clés Steam, mais de téléchargements directs. 5 $, c’est absolument rien, mais c’est le minimum que vous puissiez donner aux associations américaines d’éducation et de lutte contre le racisme que sont la NAACP et le fonds commun de cautions pour minorités emprisonnées (critères raciaux, sexuels, sociaux etc.). Vous pouvez bien entendu choisir de donner plus pour ce bundle d’une valeur de 3 400 $. L’objectif de 5 millions de dollars est en bonne voie puisque 3,7 millions de dollars ont déjà été récoltés.Mais de quels jeux parle-t-on ? Évidemment il y a de tout, mais parmi le très bon, nous pouvons citer Celeste, Minit, Runner3, The Floor is Jelly, Joggernauts, Kids, The Stilness of the Wind, Octodad, Oxenfree, A Short Hike, 2064 Read Only Memories, Night in the Woods… Certains jeux valent 1 $, d’autres 20 $, certains sont des puzzles, d’autres des histoires interactives ou encore des outils de développement.C’est le plus gros bundle jamais proposé, il est quasiment donné et c’est pour la bonne cause. Aucun ne nécessite de 2060 GTX ou plus pour tourner parfaitement, alors vous n’avez aucune excuse. C’est LE must have de l’année . Au hasard, on vous a choisi le trailer d’un jeu très bien noté : The World Begins With You. A vous de découvrir les 1400 autres !