For the People, arrive bientôt avec une démo gratuite

Publié le Jeudi 11 juin 2020 à 09:45:00 par Riwan Hervouet

Serez-vous le nouveau petit père des peuples ?

For the people est un jeu politique vous plaçant dans la peau d’un nouveau maire d’une ville de la Communauté soviétique des Collectifs Orange. Le studio à l’origine du projet, 101XP, n’a pas encore annoncé une date de sortie, même si le jeu devrait sortir en 2020. Mais vous pourrez avoir un avant-goût du jeu, avec la démo gratuite durant le Steam Game Festival du 16 au 22 juin.Mis à part l’aspect gestion qui vient avec le rôle de maire, comme la gestion des taxes, ou des programmes sociaux, vous allez devoir faire face à des choix moraux, ou même politiques, comme améliorer la situation de votre parti, ou à des problèmes judiciaires. Bien sûr le tout afin de rendre le peuple heureux, et non pas dans votre propre intérêt...Est-ce que vous allez maintenir la dictature au sein de votre ville, ou la conduirez-vous vers la démocratie ? À vous de voir, mais sachez que vos décisions au cours de votre partie pourront vous mener à cinq fins possibles.