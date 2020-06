Destrobots : un jeu exclusif pour la Nintendo Switch

Publié le Jeudi 11 juin 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

De fer et de feu

Développé par 7Levels Studios, Destrobots est un shoot en vue de dessus. Un jeu destiné à être rapide, et dans lequel vous devez incarner un robot qui en combat d'autres, dans des arènes pleines de pièges et d'obstacles.Destrobots est destiné à un large public et se veut facile d'accès et de manipulation. Le jeu peut même se jouer à 4 en multijoueur local ou à deux en coop.36 arènes sont proposées pour ce jeu qui sort le 18 juin, en exclusivité sur Nintendo Switch.