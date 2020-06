Port Royale 4 vous emmène voguer dans les Caraïbes

Publié le Jeudi 11 juin 2020 à 10:00:00 par Walid Hamadi

Une demi-heure d’eau turquoise

Si vous avez le pied marin, cette news est faite pour vous. Pendant 30 minutes, Port Royale 4 vous fait découvrir une partie des 12 millions de kilomètres carrés que comporte son jeu. Bon on ne va pas vous mentir, c’est essentiellement de l’eau. Mais de l’eau qui s’étend de la Floride au nord de l’Amérique du Sud. Les Caraïbes quoi.



Port Royale 4, est un simulateur de commerce du XVIIe siècle dans lequel vous incarnez un jeune gouverneur de colonie plein d'ambition, désireux de diriger et de faire de sa petite communauté une ville dynamique et commerçante. Vous pourrez choisir de vous ranger aux côtés des quatre grandes puissances de l’époque : l’Espagne, l’Angleterre, la France ou les Pays-Bas. Vous ferez la liaisoon entre 60 villes à bord de navires authentiques pour faire des affaires, augmenter votre réputation et combattre de temps en temps dans des batailles au tour par tour.



Dans cette vidéo de gameplay encore en beta, pas de bataille, juste de la navigation et l’occasion d’écouter la bande-son qui vous accompagnera, eussiez-vous choisi de partir à l’aventure le 25 septembre prochain sur PC, PS4, Xbox One et même Nintendo Switch. En espérant qu’ils aient corrigé ce problème d’eau qui traverse la coque.