Dernier trailer avant lancement pour Disintegration

Publié le Jeudi 11 juin 2020 à 10:30:00 par Walid Hamadi

La fuite des cerveaux

Sur une planète dont les ressources sont épuisées et la surpopulation a conduit à la chute des civilisations, les humains se sont résolus à abandonner leurs corps pour installer leurs cerveaux dans des robots. C’est l’Intégration, le processus imaginé par Marcus Letho, co-créateur de Halo.



Avec son studio V1 et Private Division, il veut raconter l’hsitoire de Romer, un personnage intégré qui veut redevenir humain. Pour cela il va devoir lutter avec la technologie futuriste à disposition des Renégats dans ce FPS qui proposera une campagne solo et un mutlijoueur dont on vous propose aussi la vidéo de présentation.



Le thème abordé est des plus intéressants et les doublages semblent suffisamment bons pour compenser l’absence d’émotion des "visages" des machines. De quoi titiller notre curiosité avant la sortie du jeu le 16 juin sur PC, Xbox One et PS4.