Hardspace: Shipbreaker, c'est le Big Bang dans ton slip

Publié le Jeudi 11 juin 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Ou l'art de parler de bite pour un jeu qui se déroule dans l'espace

Alors à la base, j'avais écrit "c'est le Big Bang dans ton PC". Et puis non, ça ne sonnait pas bien. J'ai changé en "c'est le Big Bang dans ton scaphandre". Plus percutant, plus juste, mais bon, ça ne me plaisait pas non plus. Et puis bon. Nul un jour, nul toujours. C'est devenu un slip. Cela dit, on suppose que les astronautes en ont, des slips. Ne serait-ce que pour éviter d'avoir la stouquette qui se lève en apesanteur.D'ailleurs, est-ce qu'une stouquette se lève ou du moins tournicote au gré de l'apesanteur ? Je suis certain que cette question, vous ne vous l'êtes jamais posée mais maintenant qu'elle est étalée au grand jour, elle va vous obséder.Sinon, hein, une nouvelle vidéo du jeu Hardspace: Shipbreaker a été mise en ligne. Elle s'intitule "Big Bang" (oui parce qu'il y a quand même un lien avec les précédents paragraphes). On vous rappelle que dans le jeu, vous allez jouer un ferrailleur de l'espaceAccès anticipé sur PC prévu dès le 16 juin.