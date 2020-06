Du gameplay pour Burnout Paradise sur Switch

Publié le Jeudi 11 juin 2020 à 11:00:00 par Walid Hamadi

Est-ce la compression de la vidéo sur YouTube ou une autre manipulation erronée qui cause ça ? Bizarrement, le trailer précédent était exempt de ces défauts. EA nous a fait parvenir une vidéo de gameplay de Burnout Paradise Remastered sur Switch et on reste un peu sur notre faim.En 720p, on fonce à travers la ville dans des véhicules surboostés mais à l’aliasing plutôt prononcé. Les décors scintillent, les couleurs sont plus ternes que dans nos souvenirs et certaines textures sont assez douteuses. Néanmoins, EA nous garantit du 60 images par secondes et une fonctionnalité de la Switch que tout le monde semble avoir oublié : l’utilisation de l’écran tactile.Parcourir le monde ouvert de Paradise City sur Switch peut être réjouissant à cette vitesse d’affichage, mais si le 19 juin le jeu ressemble vraiment à ce qu’on a là, est-ce une si bonne nouvelle ?