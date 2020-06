Nemesis : Distress l’adaptation du JDR plateau en vidéo

Publié le Jeudi 11 juin 2020 à 11:30:00 par Walid Hamadi

Quand on sait faire du bon jeu de rôle plateau, pourquoi ne pas se lancer soi-même dans l’adaptation en jeu vidéo ? C’est ce que s’est dit Awaken Dreams, créateur de Nemesis. En collaboration avec Ovid Works, ils dévoilent aujourd’hui Nemesis : Distress, le RPG en FPP (First Person Perspective) à la bonne ambiance oppressive.Comme pour beaucoup d’histoires SF d’horreur, vous vous réveillerez de stase dans un vaisseau spatial à la dérive. Mais vous n’êtes pas seul : votre petite équipe est avec vous et c’est tout votre groupe qui est la cible de rôdeurs non-identifiés mais assurément belliqueux. Chaque personnage a alors ses propres objectifs secrets et surtout, sa propre classe qui lui confère des caractéristiques et aptitudes spécifiques.Ces mécanismes incluent la présence d’un traitre dans le groupe mais vous obligeront aussi à collaborer par moments. Les nerfs des paranoïaques vont très vite lâcher. Chaque partie dure environ 40 minutes avec des objectifs changeants. Pour survivre, vous devrez faire des choix : sauver le vaisseau ? Abandonner l’équipage ? Sauver autant de monde que possible ?On n’a pas encore de gameplay, mais un trailer cinématique d’annonce qui pose les bases de l’histoire. On attend impatiemment d’en savoir plus et que la page Steam soit complétée avec la date de sortie par exemple.