- Conférence PS5 : nos impressions en direct

Publié le Jeudi 11 juin 2020 à 21:29:22 par Louis Vitrant

Le futur du jeu vidéo, c'est hier ?

Après avoir annoncé le logo en mars dernier, puis avoir diffusé le design de sa nouvelle manette, la DualSense, en mai, Playstation s'était enfin décidé à prendre correctement la parole sur le line-up de sa future console, la PS5 (oui, la conférence technique, on oublie, ça vaut mieux) le 4 Juin 2020.



Faute à certains événements majeurs se passant aux États-Unis, l'entreprise nippone avait décidé de reporter à une date inconnue sa prise de parole, qui s'avère être le 11 Juin 2020 à 22h.



Nous réagirons en direct à toutes les annonces de ce temps de parole. Je tiens à préciser que je suis accompagné de deux compères et que je retranscrirais également leurs réactions dans la foulée.

21:43 : Nous commençons à donner nos pronostics. D'un côté, un Horizon Zero Dawn 2 est prédit (cela est fort probable, le premier titre à aujourd'hui 3 ans d'existence et Guerilla Games semble jouer avec nos nerfs depuis quelques temps via des annonces de postes sur différentes sites, laissant prévoir cela). On parle également d'un "Spider Man 2" même si cela est bien plus improbable, Playstation venant d'annoncer que le Studio Insomniac Games ne planchait sur un tel titre à l'heure actuel.

Enfin, un God of War 2. Mais ici, moins de rêves, si le jeu est montré aujourd'hui, aucune date et aucun gameplay ne risque d'être dévoilé.

21:45 : On espère que Kojima n'a pas envie de faire un Death Stranding 2, ça ferait chier.



22:00 : La conférence s'ouvre sur un récap des jeux majeurs sortis sur les différentes plateformes de la firme.

22:02 : Un premier trailer de jeu. Il s'agit de GTA. Beaucoup de personnes sont mortes, pensant qu'il s'agissait d'une annonce d'un nouvel opus. Mais en fait non. GTA 5 sera juste disponible sur la PS5. Gratos pour ceux qui le possèdent déjà sur PS4.



22:05 : Jim Ryan prend la parole. L'objectif de cette prise de parole serait de rendre hommage au prouesses visuelles et sonores permises par la PS5.



22:08 : Spider-Man ? Spider-Man ??? La suite de l'opus sorti en Septembre 2018 est annoncé pour la fin d'année, pour la sortie de la prochaine console. Il est intitulé "Spider-Man Miles Morales".

22:09 : Gran Turismo 7 est dévoilé. C'était très prévisible mais le jeu dévoile tout le potentiel graphique de la prochaine console de Sony. Cette conférence commence très bien (sur les chapeaux de roues ?).

22:12 : Après quelques secondes de gameplay, un nouvel opus de Ratchet & Clank est annoncé. Après plus de 4 ans de silence de la série, ce nouveau titre s'avère, lui aussi, particulièrement riche visuellement. Il s'agit de Ratchet & Clank : Rift Apart.

22:17 : Le logo Square Enix apparaît. Un tout nouveau titre est annoncé : Project Athia. Il n s'agit que d'un court trailer mais ce titre s'avère très beau.

22:19 : On suit désormais un chat à travers des ruelles remplies de robots. Le jeu nous est encore inconnu. Stray, prévu pour 2021. Miaou.



22:20 : Petit debrief des caractéristiques techniques de la console et du controller. Audio 3D, retours haptiques, etc... tout est listé. Hermen Hulst, le nouveau CEO de Playstation insiste sur le fait que la Playstation 5 sera un tournant dans l'histoire du jeu vidéo.



22:22 : Un univers de SF nous est présenté. On se crashe sur une planète à l'aspect psychédélique. S'agirait-il d'un jeu d'horreur ? Le montage le laisse imaginer. Il s'agit de Returnal. Pas de dates de sortie.

22:25 : La suite de LittleBig Adventure est présentée. Le niveau graphique est un peu dessous du reste des jeux dévoilés jusqu'à présent. SackBoy : A Big Adventure n'a pas de date de sortie.

22:29 : Développé par des professionnels du film d'animation 3D, Kena : Bridge of Spirits, se révèle particulièrement joli. Le peu de gameplay montré laisse envisager qu'il s'agit d'un platformer 3D.



22:31 : Le premier jeu 2D dévoilé. On y voit des personnages animalisés. Reprenant l'esthétique des séries américaines pour jeunes, Goodby Volcano Eye sortira en 2021.

22:33 : Après un remaster sorti récemment, un nouvel Oddworld est annoncé. Oddworld Soulstorm n'a pas encore de date de sortie.



22:35 : Après un an de silence, Ghostwire Tokyo refait surface avec un nouveau trailer. Ce jeu d'horreur à l'ambiance unique se révèle être encore plus dérangeant que lors de sa première annonce.



22:40 : Premier jeu de la PS5 annoncé, Godfall est un titre développé par Gearbox Interactive. Ce jeu est un beat'em up et sera disponible en fin d'année.



22:43 : Un nouvel Hitman vient pointer le bout de son crâ... nez. Bien plus sombre, ce trailer pose l'ambiance : stressant, sombre, Hitman 3 sortira en Janvier 2021. Ce titre signera la fin de la nouvelle trilogie Hitman.



22:46 : L'interface de la console semble nous être présentée. Suivie de la présentation d'un nouveau titre Astro's Playroom.



22:54 : Un nouveau trailer. Les paysages ont l'air grandioses. Mais le cadre s'assombrit très rapidement. Les premières images du remake de Demon'Souls est dévoilé !



22:56 : Arkane Studio prend la parole. Un nouveau titre est annoncé, il s'agira de Deathloop, un jeu dans la plus pure tradition des FPS et autres Doom-likes mêlé à des mécaniques d'infiltration. Il sera permis au joueur de remonter le temps (possiblement en jeu directement ?).



23:00 : Après une heure de temps de parole, ce qui semble être un jeu d'horreur en vue FPS se dévoile. Doublé d'une ambiance proche de Resident Evil 4 (question d'un vieux village paumé), Resident Evil 8 Village est annoncé ! Il arrivera en 2021.



23:05 : Des bâtiments abandonnés, il n'y a plus aucun doute. Le tant attendu Horizon Zero Dawn , intitulé Horizon II Forbidden West vend du rêve, beaucoup de rêves. Les paysages et les machines rencontrés seront donc renouvelés pour ce nouvel opus.



23:10 : Ça y est le design de la console est tombé ! Très ondulée et très haute, la PS5 s'avère bien étrange par son aspect, mais bien plus couillu que celui de la PS4 ou bien même de la Xbox Series X ! Elle sera présente en deux éditions : une pouvant supporter les formats physiques, une autre non (je l'espère, moins chère).



En bref, cette conférence représente réellement ce que nous attendions tous depuis maintenant plusieurs mois. Nous pouvons tout d'abord retenir que beaucoup de grands titres exclusifs viendront ouvrir le bal de la console (Ratchet & Clank, Spider Man, Horizon), mais aussi que de nombreux titres très attendus sont à venir dans les mois qui viennent comme le prochain Resident Evil ou encore le le remake de Demon's Souls (même si Cedric n'aime pas !).



Enfin, que dire du design de la console ? On est pas mal divisé : certains rédacs trouvent la console moche, d'autres, et j'en fait partie, la trouvent intriguante. Bref, elle ne laisse pas indifférente.



Je suis quand même déçu, on n'aura pas eu de God of War.