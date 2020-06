Les raisons pour lesquelles la crypto-monnaie est un bon investissement

Publié le Jeudi 11 juin 2020 à 20:43:00 par Rédacteur Exterieur

1. Votre argent vous appartient toujours

2. Aucun gouvernement impliqué



3. La blockchain joue un rôle crucial

La crypto-monnaie continue de conquérir le monde des finances, et le nombre de passionnés de crypto-monnaie augmente. Devriez-vous les rejoindre ? Considérez ces 3 raisons pour devenir le prochain investisseur de crypto-monnaie par Bitvavo.En 2017, Bitcoin s'est propulsé sous les projecteurs et a commencé à augmenter les prix à un rythme remarquable. Le trading de crypto-monnaie est devenu une tendance répandue, et le nombre de personnes qui investissent dans la crypto a dépassé 500 millions. Les amateurs de crypto prétendent que la Blockchain et les altcoins sont là pour secouer l'économie moderne en son cœur. Assiste-t-on à un changement majeur du système économique mondial ? Absolument. Mais devriez-vous investir dans la crypto-monnaie ? Voici au moins trois raisons de le considérer.La clé de voûte du succès du Bitcoin est la suprématie technologique de cette Blockchain. Grâce à cette innovation, les transactions électroniques peuvent être effectuées beaucoup plus rapidement et en toute sécurité. La blockchain crypte les données en empêchant l'accès à partir de toutes les sources internes à chaque étape du traitement des transactions. Les blocs contenant des données sont stockés de manière décentralisée, ce qui signifie que les informations ne peuvent pas être supprimées ou falsifiées.Alors que les banques, où nous stockons nos fonds, peuvent être volées ou simplement fermées après avoir déclaré faillite, lorsque vous investissez dans la crypto-monnaie, votre argent reste le vôtre pour toujours. Assurez-vous que vous ne travaillez qu'avec des plateformes d'échange fiables et utilisez des portefeuilles cryptographiques officiels avec une protection multicouche. Idéalement, vous devez utiliser un portefeuille matériel pour assurer une protection à 100% de vos actifs.Bitcoin Blockchain propose une approche révolutionnaire de la gestion des actifs : désormais, aucun intermédiaire comme les banques ou les gouvernements n'est requis pour les transactions et les échanges. Ils n'ont tout simplement aucun contrôle sur la circulation des actifs numériques et ne peuvent pas accéder aux données liées aux opérations financières effectuées avec Bitcoin. Par conséquent, il perturbe le système qui existe depuis des siècles et remet le pouvoir entre les mains des gens ordinaires.L'intégrité et la sécurité de l'argent virtuel sont l'une des principales raisons d'investir dans la crypto-monnaie. Quelle que soit la monnaie fiduciaire officielle de votre pays et quelles fluctuations elle connaît - la crypto-monnaie n'en dépend pas. Bien que certains pays pratiquent le retrait fin des comptes bancaires des citoyens, cela ne peut pas se produire dans l'environnement virtuel - aucun tiers ne peut accéder à votre portefeuille crypté.Bien qu'il autorise les transactions anonymes, Bitcoin est construit sur le principe de transparence. Cela signifie que les détails des opérations financières sont stockés dans la Blockchain et peuvent être consultés si nécessaire. Cette fonctionnalité peut être très utile pour les transactions publiques. Toute la communauté peut bénéficier d'un système clair d'allocation d'actifs. Ici, nous ne nous attaquons pas uniquement au problème financier - la Blockchain nous permet également de gérer toutes les autres informations.Les Altcoins sont largement adoptés dans un large éventail de domaines : des ICO dans différentes niches sont introduites chaque jour, et les entreprises habituelles commencent également à mettre en œuvre les paiements Bitcoin. Il s'agit d'une monnaie polyvalente qui efface les frontières internationales. Des milliers de guichets automatiques Bitcoin sont déjà installés dans les grandes villes du monde, et ce n'est que la pointe de l'iceberg. La BTC et les altcoins nous offrent une multitude de possibilités de remplacement de toutes les monnaies fiduciaires existantes à la fois théoriquement et pratiquement. Il devient un moyen de paiement et de transfert plus pratique, plus sûr et plus rapide.