PS5 : découvrez le design final de la console

Publié le Vendredi 12 juin 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Belle, belle, belle ?

un casque-micro sans fil PULSE 3D™, prenant en charge la technologie audio 3D et intégrant deux microphones à réduction de bruit ;

une caméra HD, dotée de deux objectifs 1080p, permettant aux joueurs de diffuser des images d'eux face caméra pendant leurs séquences de jeu les plus spectaculaires ;

une télécommande multimédia avec microphone intégré, permettant de parcourir des films et autres services de streaming en toute simplicité ; et enfin

la station de rechargement DualSense™, pour le chargement pratique de deux manettes sans fil DualSense™.

Le design de la PlayStation 5 a été dévoilée. Et elle va diviser... Certains la trouvant "too much", d'autres "bof", d'autres "Yarglaaaaa"...D'un point de vue tout à fait personnel, je la trouve plutôt chouette. Je sais que les fans du "tout en noir" au niveau des équipements électroniques risquent de tiquer, mais moi j'aime plutôt.Par contre, putain de merde, arrêtez de nous présenter des consoles à la verticale. Une console ne se pose JAMAIS à la verticale, sauf à vouloir bousiller son lecteur de disque.Prix et date de sortie n'ont pas été dévoilés.Des accessoires (à acheter à part) ont été annoncés :