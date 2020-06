- Demon's Souls : le remake annoncé sur PS5

Publié le Vendredi 12 juin 2020 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Fallait pas vous sentir obligés...

La PS5 aura droit à ses remakes... Attendez-vous à voir débarquer nombre de jeux PS3 ou PS4 portés sur la console, à grands renforts de textures 4K et vendus au prix fort.Demon's Souls sera de ceux-là. Le jeu développé par le studio surcôté From Software débarquera sur PS5 à une date inconnue (mais on s'en fout) et à un prix inconnu (et on s'en fout aussi).Le jeu a été "entièrement retravaillé et amélioré", dixit les développeurs.Allez, on sait qu'il y a des fans parmi vous. Alors on vous colle la bande-annonce.