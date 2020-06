Le Donjon de Naheulbeuk : le jeu vidéo dévoile une vidéo

Publié le Lundi 15 juin 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Pas drôle

La saga délirante Le Donjon de Naheulbeuk va s'offrir un jeu vidéo dès cet été sur PC. Il s'intitulera Le Donjon de Naheulbeuk: L'Amulette du Désordre et se présente comme un RPG tactique burlesque.Vous allez incarner un groupe d'aventuriers, tous des caricatures des héros que l'on croise généralement dans les jeux de rôle, et vous allez explorer un donjon dans le but de trouver... son trésor, bien entendu.Une nouvelle bande-annonce dévoilant du gameplay a été dévoilée. On cherche quand même ce qu'il y a de drôle et de burlesque dans cet extrait.