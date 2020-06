Divinity: Original Sin II : nouveau DLC gratuit et roman graphique

Publié le Lundi 15 juin 2020 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

Du neuf

Larian Studios sortira prochainement un roman graphique basé sur l'univers de son jeu Divinity Original Sin 2. Six nouvelles aventures seront incluses. Plus de 300 pages qui vont vous plonger dans le monde de Rivellon, à la découverte de Fane, le Prince Rouge, Ifan, Le Fauve, Lohse...L'édition collector (couverture rigide) et l'édition standard (couverture souple plus goodies) sont disponibles en précommande sur le site officiel du développeur, au prix respectif de 59,99 € et 29,99 €.D'autre part, un nouveau DLC gratuit est d'ores et déjà disponible pour le jeu. Il s'intitule « The Four Relics of Rivellon » et rajoute une nouvelle aventure.