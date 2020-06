The Eternal Cylinder : un jeu peuplé de créatures fantastiques

Publié le Lundi 15 juin 2020 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Evolution rapide

Développé par Ace Team et édité par Good Shepherd Entertainment, The Eternal Cylinder est annoncé sur PC, via l'Epic Games Store, prochainement, et sur PS4 et Xbox One plus tard dans l'année.Il s'agit d'un jeu dans lequel vous contrôlez des créatures situées tout en bas de la chaîne alimentaire. Il va falloir explorer le monde étrange qui se dresse devant vous, un monde menacé par le cylindre, un objet géant qui roule et détruit tout sur son passage. En absorbant des éléments ou d'autres créatures, les vôtres vont évoluer et muter, dans l'espoir de survivre...A découvrir dans une bande-annonce assez alléchante.