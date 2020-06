Publié le Samedi 13 juin 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Ellie, elle meurt à la fin*

A quoi jouez-vous ce week-end ?

Nous, on a joué à The Last of Us Part II et Ellie meurt à la fin*. Sinon, en ce moment, on teste aussi des trucs moyens, des trucs bofs, des trucs beurks et des trucs sympas.Vous allez voir ça, normalement, tout au long de la semaine.Et vous ? En attendant The last of Us Part II, même si Ellie meurt à la fin*, vous jouez à quoi ?