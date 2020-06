Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 13 juin 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Plein de bons jeux

Comme chaque week-end, Steam propose de nombreux jeux en promotion. Dont cette semaine, de très nombreux jeux Electronic Arts. De Mass Effect à Mirror's Edge en passant par Battlefield, Crysis, Star Wars, Dragon Age ou la série Need For Speed.Au milieu, quelques autres jeux s'offrent eux aussi une réduction qui pourrait vous intéresser.Voici quelques jeux mis en avant par le site :Et beaucoup d' autres jeux encore...