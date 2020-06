Star Renegades : un mélange de stratégie et de Roguelite

Publié le Lundi 15 juin 2020 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Un côté très JRPG

Développé par Massive Damage Games et édité par Raw Fury, Star Renegades se présente comme un jeu de "stratégie roguelite".S'inspirant également des JRPG et des jeux au tour par tour, Star Renegades vous demande de gérer une équipe de rebelles plongée en pleine guerre. Au fil de votre avancée mais aussi des amitiés qui vont se créer dans votre groupe, vous allez débloquer des combos pour faire plus de dégâts lors des combats.Le jeu est attendu dans le courant de l'année, sans plus de précision, sur Steam