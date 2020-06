Torchlight III en accÃ¨s anticipÃ©

Publié le Mardi 16 juin 2020 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Retour aux affaires

Après Runic Games, c'est Echtra Games qui s'est attelé au développement de Torchlight III. Le jeu est toujours un mélange d'action-RPG et de hack'n slash dans lequel vous allez parcourir des donjons remplis de hordes de zombies et de gobelins à défoncer.Torchlight III vient de sortir en accès anticipé, sur Steam , pour 24,99 €.Pour rappel, le jeu est jouable seul ou entre amis... 4 héros sont proposés : le mage du crépuscule, le forgé, le ferrailleur et le tireur, accompagnés de familiers de combat...