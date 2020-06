XIII : le remake pour le 10 novembre

Publié le Lundi 15 juin 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Remake d'une BD ?

FPS en cel-shading, inspiré de la célèbre série de BD éponyme, XIII s'offre un remake sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch qui sortira le 10 novembre prochain.Signé Microids et Playmagic, le remake va tenter de redonner des couleurs à un jeu vieux de 17 ans, sorti à l'époque sur PS2, Xbox, PC et GameCube.Une édition spéciale comprenant un boîtier métal, 13 lithographies et 13 skins d'armes sera également mise en vente.