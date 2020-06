Baldur’s Gate 3 : une toute nouvelle bande-annonce

Publié le Lundi 15 juin 2020 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Un accès anticipé ?

Le très attendu Baldur's Gate 3 donne de ses nouvelles. Il est signé, pour rappel, Lairan Studios, à qui l'on doit les deux opus Divinity Original Sin.Pour ceux qui débarquent, la célèbre saga Baldur's Gate est un RPG au tour par tour se déroulant dans l'univers de Donjons & Dragons. Vous allez recruter des héros et, avec votre petit groupe, traverser les Royaumes Oubliés. Votre personnage se découvre des capacités spéciales à cause d’un parasite planté par un flagelleur mental dans votre cerveau. A vous de choisir de lutter pour le Bien ou de vous laisser aller à la cause du Mal. Vous allez déterminer l'issue du conflit qui oppose les démons et les divinités.Pour info, Baldur's Gate 3 proposera un mode multijoueur en ligne jusqu’à 4.L'accès anticipé du jeu est annoncé - sans certitude toutefois car il pourrait être repoussé - pour le mois d'août.