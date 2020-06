Top des ventes de jeux sur Steam

Publié le Lundi 15 juin 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Pas de quoi s'éclater

Sea of Thieves Destiny 2: Beyond Light Deluxe Edition Satisfactory Persona 4 Golden Command & Conquer Remastered Collection Valve Index VR Kit Europa Universalis IV: Emperor Need for Speed Heat PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS Torchlight III

Chaque semaine, Steam dévoile son top des ventes. Les ventes concernent la semaine écoulée. On peut donc suivre quasiment en temps réel ce qui intéresse les joueurs PC actuellement. Et ce n'est, malheureusement, pas toujours très brillant.Bref, il y a du bon, il y a du moins bon, et les soldes et autres promotions rythment ce classement.Voici le top des ventes sur Steam pour la semaine du 8 au 14 juin :