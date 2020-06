Cris Tales : le RPG poétique s'offre une nouvelle vidéo

Publié le Lundi 15 juin 2020 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Beau ?

Jeu développé par les studios Dreams Uncorporated et SYCK et édité par Modus Games, Cris Tales sortira le 17 novembre prochain sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, mais aussi plus tard sur PS5 et Xbox Series X.Pour rappel, le jeu est un hommage aux JRPG classiques qui raconte l'histoire de Crisbell, une jeune femme bien décidée à arrêter les agissements machiavéliques de l'Impératrice de St Clarity.Le jeu a été dessiné à la main.Une nouvelle vidéo a été dévoilée.