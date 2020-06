(TEST) The Dark Eye: Book of Heroes (PC)

Publié le Lundi 15 juin 2020 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Oeil (au beurre) Noir

Ayant, étant gamin, fait mes armes de rôliste sur le jeu L'Oeil Noir, j'étais chaud comme la braise pour replonger dans cet univers, grâce au jeu vidéo.Et puis les premiers extraits de The Dark Eye Book of Heroes me laissait présager du meilleur. Si, si, j'étais confiant.Finalement, en guise de meilleur, on a eu droit au pire.