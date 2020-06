- Rogue Lords, le nouveau Roguelike signé Cyanide

Publié le Mardi 16 juin 2020 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Je suis le Mal Alpha

Co-développé par Cyanide et Leikir Studio, Rogue Lords est un rogue-like tactique qui se déroule au XVIIème siècle, durant la période des grandes découvertes, et qui proposera une dystopie sombre appelée Le Nouveau Monde.Vous allez y incarner le Diable, alors que le Mal a été vaincu... Incapable de vous incarner, vous allez faire appel à vos sbires, tels que Dracula, Bloody Mary, le Cavalier sans tête, la Dame blanche et bien d’autres personnages mythiques, pour combattre les chasseurs de démons.Il va falloir répandre le chaos et le Mal partout sur votre passage.Les combats seront au tour par tour. Et comme dans tout bon Roguelike qui se respecte, chaque mort sera définitive et vous obligera à recommencer... pour pourquoi pas faire des choix différents.Sortie prévue pour 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.