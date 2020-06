- 13: Sentinels: Aegis Rim, un nouveau JRPG sur PS4

Publié le Mardi 16 juin 2020 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Mechas nippons

Edité par Atlus, à qui l'on doit notamment la série Persona, 13: Sentinels: Aegis Rim, outre un titre bizarre, est un JRPG développé par Vanillaware, qui sont notamment à l'origine des jeux Odin Sphere et Dragon's Crown.Le jeu va raconte l'histoire de 13 étudiants dans un monde SF, qui pilotent des mechas pour affronter des ennemis sur fond d'Apocalypse...Combats stratégiques, décors dessinés à la main... le jeu proposera uniquement des voix en japonais lors de sa sortie le 8 septembre prochain, uniquement sur PS4. Pour cause de Covid, les voix anglaises ont pris du retard et seront ajoutées via un patch ultérieurement.