Top des ventes de jeux vidéo en France

Publié le Mardi 16 juin 2020 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Le Téton de Barbeillon

Animal Crossing: New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Yo-Kai Watch 3 Mario Kart 7

Cette semaine encore, le SELL nous dévoile le top des ventes de jeux vidéos en France et il s'agit de la 23ème semaine de l'année 2020. 22, comme l'âge du Christ, à un moment de sa vie.Pas grand-chose à dire, en fait, cette semaine encore. Animal Crossing semble indéboulonnable pour le moment et la Nintendo Switch cartonne, encore et toujours .Bref, voici le top des ventes en France pour la semaine du 1er au 7 juin :