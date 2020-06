Stronghold: Warlords annoncÃ© pour le 29 septembre

Publié le Mardi 16 juin 2020 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

La rentrée sera musclée

Jeu de stratégie en temps réel qui se déroule dans l'Extrême-Orient médiéval, Stronghold: Warlords est développé par Firefly Studios. Ce dernier vient d'annoncer la sortie du jeu pour le 29 septembre prochain.Et pour fêter ça, les développeurs ont publié une nouvelle bande-annonce et dévoilé un nouveau mode coop.Dans le jeu, vous allez pouvoir prendre le contrôle des armées mongoles, des soldats chinois, des troupes japonaises, des clans de Samouraïs, et autres armées pour aller taper sur la gueule de tous les voisins dans le but d'agrandir votre territoire. Le jeu est surtout réputé pour sa gestion des assauts de forteresses.Bref, on a hâte de l'avoir entre les mains.