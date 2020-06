Jump Force Deluxe Edition sur Nintendo Switch en aoÃ»t

Publié le Mardi 16 juin 2020 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Petit portage rapide...

Déjà disponible sur PC, Xbox One et PS4, Jump Force sortira sur Nintendo Switch dans une version Jump Force Deluxe Edition le 28 août prochain.Pour rappel, il s'agit d'un jeu de combat signé Bandai Namco, qui réunit différents personnages de plusieurs franchises telles que Black Cover, Bleach, City Hunter, Ken le survivant, Hunter x Hunter, Yu-Gi Oh!, One Piece, Saint Seiya, Dragon Ball ou Naruto pour ne citer qu'elles.Ainsi, de Kenshiro à Son Goku, Vegeta, Naruto ou même Seiya, plus d'une cinquantaine de combattants seront proposés. Vous pourrez aussi créer votre propre personnage.Cette édition spéciale comprendra les 9 personnages inclus dans le Characters Pass 1.