- Star Wars: Squadrons, le nouveau jeu Star Wars signé Electronic Arts

Publié le Mardi 16 juin 2020 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Multijoueur en priorité

Développé par Motive Studios et édité par Electronic Arts, Star Wars: Squadrons est le prochain jeu vidéo se déroulant dans l'univers de Star Wars. Mais attention, il s'agira d'un jeu essentiellement tourné vers le multijoueur.Et il s'agit d'un jeu de shoot aérien. A bord d'un des vaisseaux de la franchise, vous affronterez d'autres joueurs par équipe. Le jeu offrira des combats à 5 contre 5.Un scénario solo, sans doute en guise de tutoriel, sera toutefois inclus, permettant de revivre la destruction de l'Etoile de la Mort II, narrée dans Le Retour du Jedi. Sachant que les missions seront alternées entre pilote rebelle et pilote de l'Empire. On nous annonce la présence de certains personnages phares de la saga dans ce scénario.Quant au multi, il vous permettra de gagner des options de personnalisation et de jouabilité : de nouvelles armes, coques, bouclier...Le jeu sera crossplay PC, Xbox One, PS4 et... PS4 VR...Prix de vente : 39,99 €. Date de sortie : 2 octobre.