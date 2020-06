- F1 2020 dÃ©voile son mode My Team

Publié le Mardi 16 juin 2020 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Le patron, c'est moi

Codemasters a publié une nouvelle vidéo dans laquelle vous allez pouvoir découvrir le nouveau mode de jeu de F1 2020, intitulé My Team.Dans ce nouveau mode, vous allez pouvoir diriger votre écurie, puisque vous allez prendre la plaec du manager en plus de celle du pilote.Vous allez devoir créer vos livrées, votre logo, vos couleurs, trouver un sponsor, embaucher les bonnes personnes mais aussi répondre aux journalistes, gérer les finances...F1 2020 est toujours attendu pour le 10 juillet sur PC, PS4 et Xbox One.