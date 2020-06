- World of Tanks poursuit ses fêtes d'anniversaire (Acte III)

Publié le Mardi 16 juin 2020 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Où est ma bouteille de vodka ?

World of Tanks fête ses 10 ans... pendant 4 mois.. 4 mois durant lesquels le jeu propose différentes festivités découpées en 5 actes et qui se termineront par un grand évènement en août.L'Acte III est en cours. Il propose notamment cette semaine un mode PvP spécial qui permet de piloter le Sturmtiger, un char allemand surpuissant.Chacun aux commandes de ce char, les joueurs vont s'affronter en équipes de 10 sur 5 cartes différentes : Ensk, Widepark, Tundra, Mines et Airfield. Le mode de jeu Crouching Sturmtiger sera disponible pendant une semaine seulement, du 17 juin au 24 juin.