- New World annonce sa bêta pour le 23 juillet

Publié le Mardi 16 juin 2020 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Une bêta en juillet, c'est ballot

On vous le rappelle, New World est un MMORPG signé Amazon Games, qui vous plongera dans une ambiance XVIIème siècle, lors des grandes découvertes.La seule différence, c'est que vous débarquerez sur le monde d'Aeternum, où des créatures hostiles peuplent déjà les lieux et ont tout sauf envie de se faire emmerder par des colons.Le jeu proposera de l'artisanat, de l'exploration, des combats, des constructions... et des affrontements entre joueurs jusqu'à 100 personnes sur le champ de bataille.Amazon Games a annoncé le début d'une bêta fermée dès le 23 juillet prochain. Elle sera accessible aux joueurs qui ont précommandé le jeu.Le jeu, lui, sortira sur PC le 25 août. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.