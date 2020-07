Earth Defense Force arrive en voxel sur Switch et PS4

Publié le Jeudi 9 juillet 2020 à 10:20:00 par Riwan Hervouet

Minecraft selon Schwarzenegger ?

D3PUBLISHER Inc. et Yuke nous annoncent l’arrivée de Earth Defense Force : World Brothers sur Nintendo Switch et PS4, qui sera disponible début 2021. Il s'agit de la suite des jeux de la série Earth Defense Force. C’est un jeu de tir à la 3ème personne dans un monde voxel (du pixel art en 3D si on veut).Dans cet univers parallèle, le monde est bouleversé après l'arrivée et l'attaque d’extraterrestres, attaque qui a provoqué le désagrègement de la Terre Voxel. Vous y retrouverez les lieux connus des autres jeux de la série, mais aussi les ennemis emblématiques. Il y aura également la possibilité de construire votre équipe pour buter de l’alien avec des personnages des précédents jeux.Il sera possible de recruter une centaine de personnages, et de faire des combinaisons quasi-infinies avec les compétences, personnalités, et capacités.