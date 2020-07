WRC 9 dévoile son édition Deluxe et ses bonus de précommande

Publié le Jeudi 9 juillet 2020 à 10:05:00 par Théo Valet

Préparez votre porte-monnaie

WRC est un autre jeu de course de rallye, très connu et qui paraît depuis de nombreuses années (2001 c'est pour dire). WRC 9 est le 9ème jeu de la série de base et le 16ème en général. Les courses sont basées sur le championnat du monde des rallyes, portant ainsi le même nom. Il arrive le 3 septembre sur PS4, Xbox One et sur PC via l'Epic Game Store.L'édition Deluxe a été dévoilée et si vous la précommandez, vous pourrez jouer en accès anticipé 48h avant tout le monde et avoir en cadeau l'Audi Quattro A2 . Vous aurez en plus accès à un abonnement de trois mois à WRC + qui vous permettra de voir toutes les étapes du championnat en vrai sur votre télé et en direct. Ajoutez à ça trois DLCs qui viendront compléter l'édition comportant une nouvelle voiture (la Toyota Corolla WRC), la super Spéciale Stage de Barcelone (une nouvelle course) et enfin des boosts pour votre staff dans le mode carrière.Cette édition coûte seulement 10€ de plus que l'original soit 59€99, c'est pas cher payé pour autant de contenu supplémentaire. Je vous mets en-dessous une vidéo de Gameplay officiel.