(TEST) Paper Mario : The Origami King

Publié le Mercredi 22 juillet 2020 à 12:00:00 par Vincent Cordovado

Papiers froissés

Personnellement, j'ai toujours été une grosse buse pour faire des Origami. Mais qu'à cela ne tienne, super papa que je suis, la dernière fois, je me suis lancé dans la création d'un dragon pour impressionner mes enfants. Je pensais avoir réussi, jusqu'à ce que, lorsque je leur ai présenté mon chef d'oeuvre sans leur dire ce que c'était, ma fille s'est approchée de moi, tout doucement, et m'a dit, affectueusement, "Ne t'inquiète pas Papa, tu sais, moi aussi, je suis nulle pour faire les chats".



...



Bref, on espère que les Origami de Paper Mario : The Origami King ont plus de gueule que les miens.



Réponse dans notre test.